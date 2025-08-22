Michael’s Newsletter

Joe Harris
Thanks for update and info.

BlazeCloude3
Near Level 8 in Alaska and Kamchatka Peninsula in the recent weeks and now another in almost the exact opposite location of the map in Drake Passage?

The Imperialist Luciferians just can't help themselves, can they?

Surprised the press NEVER reports how utterly unprobable it is for this level of Earthquake to occur with such frequency in conjunction with other Frequency Generated Events as weather situations and volcanos.

Almost forgot...Our Warrior on the Lines is greatly appreciated. Thank-you for your diligence and this report.

