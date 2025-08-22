Tsunami Note: Possible Incoming Atlantic/Caribbean Tsunami
Massive Earthquake: Drake Passage -- Near Antarctica
This email came to me from PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER — I have followed this account for years:
TSUNAMI MESSAGE NUMBER 1
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER HONOLULU HI
0233 UTC FRI AUG 22 2025
....PTWC TSUNAMI THREAT MESSAGE...
**** NOTICE **** NOTICE **** NOTICE **** NOTICE **** NOTICE *****
THIS MESSAGE IS ISSUED FOR INFORMATION ONLY IN SUPPORT OF THE
UNESCO/IOC PACIFIC TSUNAMI WARNING AND MITIGATION SYSTEM AND IS
MEANT FOR NATIONAL AUTHORITIES IN EACH COUNTRY OF THAT SYSTEM.
NATIONAL AUTHORITIES WILL DETERMINE THE APPROPRIATE LEVEL OF
ALERT FOR EACH COUNTRY AND MAY ISSUE ADDITIONAL OR MORE REFINED
INFORMATION.
**** NOTICE **** NOTICE **** NOTICE **** NOTICE **** NOTICE *****
PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS
---------------------------------
* MAGNITUDE 8.0
* ORIGIN TIME 0216 UTC AUG 22 2025
* COORDINATES 60.4 SOUTH 62.0 WEST
* DEPTH 10 KM / 6 MILES
* LOCATION DRAKE PASSAGE
EVALUATION
----------
* AN EARTHQUAKE WITH A PRELIMINARY MAGNITUDE OF 8.0 OCCURRED IN
THE DRAKE PASSAGE AT 0216 UTC ON FRIDAY AUGUST 22 2025.
* BASED ON THE PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS... WIDESPREAD
HAZARDOUS TSUNAMI WAVES ARE POSSIBLE.
TSUNAMI THREAT FORECAST
-----------------------
* HAZARDOUS TSUNAMI WAVES FROM THIS EARTHQUAKE ARE POSSIBLE
WITHIN THE NEXT THREE HOURS ALONG SOME COASTS OF
CHILE.
RECOMMENDED ACTIONS
-------------------
* GOVERNMENT AGENCIES RESPONSIBLE FOR THREATENED COASTAL AREAS
SHOULD TAKE ACTION TO INFORM AND INSTRUCT ANY COASTAL
POPULATIONS AT RISK IN ACCORDANCE WITH THEIR OWN
EVALUATION... PROCEDURES AND THE LEVEL OF THREAT.
* PERSONS LOCATED IN THREATENED COASTAL AREAS SHOULD STAY ALERT
FOR INFORMATION AND FOLLOW INSTRUCTIONS FROM NATIONAL AND
LOCAL AUTHORITIES.
ESTIMATED TIMES OF ARRIVAL
--------------------------
* ESTIMATED TIMES OF ARRIVAL -ETA- OF THE INITIAL TSUNAMI WAVE
FOR PLACES WITH A POTENTIAL TSUNAMI THREAT. ACTUAL ARRIVAL
TIMES MAY DIFFER AND THE INITIAL WAVE MAY NOT BE THE
LARGEST. A TSUNAMI IS A SERIES OF WAVES AND THE TIME BETWEEN
WAVES CAN BE FIVE MINUTES TO ONE HOUR.
LOCATION REGION COORDINATES ETA(UTC)
------------------------------------------------------------
GOLFO DE PENAS CHILE 47.1S 74.9W 0526 08/22
POTENTIAL IMPACTS
-----------------
* A TSUNAMI IS A SERIES OF WAVES. THE TIME BETWEEN WAVE CRESTS
CAN VARY FROM 5 MINUTES TO AN HOUR. THE HAZARD MAY PERSIST
FOR MANY HOURS OR LONGER AFTER THE INITIAL WAVE.
* IMPACTS CAN VARY SIGNIFICANTLY FROM ONE SECTION OF COAST TO
THE NEXT DUE TO LOCAL BATHYMETRY AND THE SHAPE AND ELEVATION
OF THE SHORELINE.
* IMPACTS CAN ALSO VARY DEPENDING UPON THE STATE OF THE TIDE AT
THE TIME OF THE MAXIMUM TSUNAMI WAVES.
* PERSONS CAUGHT IN THE WATER OF A TSUNAMI MAY DROWN... BE
CRUSHED BY DEBRIS IN THE WATER... OR BE SWEPT OUT TO SEA.
NEXT UPDATE AND ADDITIONAL INFORMATION
--------------------------------------
* THE NEXT MESSAGE WILL BE ISSUED IN ONE HOUR... OR SOONER IF
THE SITUATION WARRANTS.
* AUTHORITATIVE INFORMATION ABOUT THE EARTHQUAKE FROM THE U.S.
GEOLOGICAL SURVEY CAN BE FOUND ON THE INTERNET AT
EARTHQUAKE.USGS.GOV.
* FURTHER INFORMATION ABOUT THIS EVENT MAY BE FOUND AT
WWW.TSUNAMI.GOV.
* COASTAL REGIONS OF HAWAII... AMERICAN SAMOA... GUAM... AND
CNMI SHOULD REFER TO PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES
SPECIFICALLY FOR THOSE PLACES THAT CAN BE FOUND AT
WWW.TSUNAMI.GOV.
* COASTAL REGIONS OF CALIFORNIA... OREGON... WASHINGTON...
BRITISH COLUMBIA AND ALASKA SHOULD ONLY REFER TO U.S.
NATIONAL TSUNAMI WARNING CENTER MESSAGES THAT CAN BE FOUND
AT WWW.TSUNAMI.GOV.
$$
Snail Mail:
Michael Yon, LLC
PO Box 66
Archer, FL 32618
The obscure we see eventually. The completely obvious, it seems, takes longer.
Edward R. Murrow
Snail Mail Support — Needed!
Michael Yon, LLC
PO Box 66
Archer, FL 32618
Thanks for update and info.
Near Level 8 in Alaska and Kamchatka Peninsula in the recent weeks and now another in almost the exact opposite location of the map in Drake Passage?
The Imperialist Luciferians just can't help themselves, can they?
Surprised the press NEVER reports how utterly unprobable it is for this level of Earthquake to occur with such frequency in conjunction with other Frequency Generated Events as weather situations and volcanos.
Almost forgot...Our Warrior on the Lines is greatly appreciated. Thank-you for your diligence and this report.